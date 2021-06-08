الكشف عن حقيقة منع السيدات من الإقامة بالفنادق المصرية "دون محرم"

أكدت صحيفة "الوطن" المصرية أن مصدرا أمنيا نفى ما جاء بدعوى قضائية متعلقة بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي بالإقامة بالفنادق "دون محرم" لأعمار محددة.

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وبحسب "الوطن"، نفى مصدر أمني ما جاء بدعوى قضائية بشأن "طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتى تقل أعمارهن عن 40 عاما بالإقامة بها دون محرم" (هو من لا يجوز له الزواج بهذه المرأة على وجه التأبيد، كالأخ والأب)، مؤكدا "عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن".

ويأتي ذلك بعد أن "حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة السبت الماضي 5 يونيو، لنظر الدعوى التي رفعها المحامي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور".

المصدر: "الوطن"