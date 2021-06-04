معلومات عن ثروة أغنى شاب في مصر بعد إعلان مساعدته محمد رمضان

كشفت وسائل الإعلام المصرية معلومات حول أغنى شاب في مصر، والذي أعلن عن "إرسال 10 فيز مشتريات لمنزل الفنان محمد رمضان بعد الحجز على أمواله".

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وأوضح الشاب المصري في حوارات سابقة له، أنه يدعى محمود البدري، المشهور بـ"أغني شاب في مصر"، ويبلغ من العمر 26 عاما.

وكشف الشاب المصري تفاصيل ثروته وكيف تربحها خلال العام، حيث أنه تخرج من كلية طب الأسنان، ثم درس إعلام في إحدى الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه عاش في المملكة العربية السعودية لمدة 18 عاما، وبعد انتهاء دراسته في المرحلة الثانوية، قرر أن يعود إلى مصر لدخول إحدى الجامعات، مضيفا أنه حصل على مبلغ 17 ألف جنيه كـ"عيدية" من أقارب والده في ذلك الوقت، فيما أعطاه أهل والدته العيدية بنفس الرقم ولكن بالدولار.

وواصل: "دخلت كلية إعلام بسبب حبي لريهام سعيد، وكنت أحلم بالخروج معها في صغري، وأعمل في مجال التسويق لشركات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتحدث عن حقيقة صورته المنتشرة بمبلغ 200 مليون جنيه، وقال: "إنها إجمالي ثروتي.. حيث أعمل مع شركات الميديا المختلفة، وإحدى شركات الطيران الروسية، كما أن شركة "فيسبوك" عرضت علي العمل معها.. ورغم ثروتي الكبيرة لكنني راكب عربية عادية مش غالية، لأنى أحبها".

وأوضح أن "من أغلى السيارات التي قادها في حياته هي الرولز رويز والتي تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه ولمبورجيني والتي يصل سعرها أكثر من 8 ملايين جنيه، أما بالنسبة لأغلى الطائرات التي حلق بها فهي الطائرة الخاصة من طراز crj 200 وتقدر بملايين الدولارات"، حيث يوضح محمود أن "هذه الطائرة كانت السبب في أن أطلق عليه لقب أغنى شاب في مصر لكونه أول شاب يركب هذا الطائرة بمصر".