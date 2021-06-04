أغنى شاب في مصر يعلن تضامنه مع الفنان محمد رمضان بطريقة غريبة

كشف محمود بدري أغنى شاب في مصر أنه منح 10 فيز مشتريات للنجم محمد رمضان أرسلها إلى منزله بالشيخ زايد، لمساعدته بعد حجز عدد من البنوك على أمواله.

وأوضح في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أنه أقدم على هذا الأمر بعد أن تنمر موظفو البنك على محمد رمضان وأبلغوه بعدم قدرته على الصرف من أمواله بعد الحجز عليها حتى لا يتعرض للإحراج، مضيفا أن "هذا الأمر أزعجه بشدة وجعله يمنح رمضان عشر فيز مشتريات للصرف منها".

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وأفاد محمود بدري بأنه "لم يتلق أي رد بعد من النجم محمد رمضان".

المصدر: "صدى البلد" المصرية