مصر.. جثة داخل المقابر تثير حيرة كبيرة والأمن يحل اللغز

أثارت جثة لشخص مجهول، عثر عليها الأهالي متروكة في إحدى المقابر الموجودة بمحافظة الإسماعيلية، جدلا واسعا وحيرة كبيرة، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا بالعثور عليها مرمية هناك.

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انتقلت قوة من رجال المباحث إلى المقبرة، وعثرت على جثة القتيل، وهناك بدأ رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، في محاولة للكشف عن ملابساتها، وتم الكشف عن هوية المجني عليه، واتضح أنه أحد العناصر الإجرامية، وتوجد حوله معلومات جنائية مُسجلة لدى الأمن.

التقت أجهزة الأمن في مكان العثور على جثة المجني عليه، بأحد العمال بذات المقبرة، وبسؤاله ومناقشته قال إن ثمة مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين شخص آخر، بسبب خلافهما على أحقية كل منهما في العمل داخل المقبرة، ما أدى إلى قتل أحدهما للآخر بعدما سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض، سكين.

وتمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسماعيلية من تحديد هوية القاتل، واتضح أنه أيضًا أحد العناصر الإجرامية، وتوجد حوله معلومات جنائية لدى الأمن.

بتقنين الإجراءات اللازمة، وبعد عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

بعد تضييق الخناق على المتهم، اعترف أمام رجال المباحث بجريمته، وأنه قتل المجني عليه أثناء مشاجرة حدثت بينهما، بعدما سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض، سكين، وأرشد المتهم على مكان أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة تضمن اعترافات المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم، وأمرت بتشريح الجثة، وصرحت بدفنها.

المصدر: الوطن