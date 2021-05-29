مصر.. الكشف عن تفاصيل العثور على 94 جمجمة في واقعة هدم مقابر بمحافظة القليوبية

وصل الحصر النهائي للجماجم والرفات التي ألقى بها مقاول مصري أسفل الطريق الحر بقليوب، في مصر إلى 62 جمجمة بحي شرق و32 في قليوب.

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وأمرت النيابة بنقل الرفات بعربات نقل الموتى، بعد تكفينها لإعادة دفنها مرة أخرى بمقابر الصدقة.

وكان مدير أمن محافظة القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية و رفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي في نطاق مدينة قليوب.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن مرتكب الواقعة مقاول، للاستيلاء على مقابر صدقة "دمنهور"، في حي غرب شبرا الخيمة، وألقى بالجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر، وجرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT