"كنت بلعب معاه".. القبض على أب علق ابنه من الطابق الرابع في القاهرة (فيديو)

انتشر فيديو كالنار في الهشيم يظهر به رجل يمسك طفلا ويعلقه في الهواء من نافذة شقة كائنة بالطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة الشروق من العاصمة المصرية القاهرة.

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والفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مندد بما شاهد، ومؤيد لوصلات المزاح التي قد تنتهى بالموت، وبين هذا وذاك كان ضباط الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المصرية من بين الذين رصدوا الفيديو، وبدأوا فى تتبعه، وكانت المهمة تتوزع لعدة محاور، أولها تحديد مكان تصوير الفيديو ثم هوية الرجل والطفل.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، يظهر به أحد الأشخاص يمسك بطفل، ويخرجه من نافذة بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء، حيث تم تحديد مكان تصوير الفيديو والواقعة، بمنطقة الشروق بالقاهرة.

وتبين أنه عامل بذات البناية التي تم تصوير الواقعة فيها، وأن الطفل هو نجله، حيث صعدا سويا إلى الطابق الرابع، وأمسكه من إحدى النوافذ وجعله فى وضع معلق في الهواء.







وبعد تحديد هوية الرجل بالفيديو، تم تحديد مكان تواجده، وتم استئذان النيابة العامة، حيث أذنت بضبطه وإحضاره، وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشروق، من استهداف الأب المتهم، وتمكنت من القبض عليه، وبمواجهته بالفيديو المشار إليه والمنتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بقوله إنه كان يلهو مع طفله بالطريقة المشار إليها.

ناصر حاتم

المصدر: RT