العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة اتصال فتاة بلواء في الجيش (فيديو)

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات فتح شارع مقطوع خلال أوقات حظر التجول بإحدى مناطق بغداد بعد اتصال فتاة بضابط كبيرة برتبة لواء.

ويأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح اتصال أحد الفتيات بضابط كبير برتبة لواء في وزارة الداخلية العراقية تطلب منه فتح شارع مقطوع أمام السيارة التي تقلها خلال أوقات حظر التجول بإحدى مناطق بغداد

وبحسب الفيديو فإن الفتاة أوقف سيارتها أحد عناصر الأمن ثم قامت بالاتصال بالضابط الكبير وطلبت منه فتح شارع مقطوع في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد ليقوم عنصر الأمن بفتح الشارع المقطوع تنفيذا لأمر الضابط الكبير.

وفي التفاصيل قام الضابط الكبير بالتحدث مع أحد عناصر الأمن ليتأكد من فتح الشارع أمام سيارة الفتاة، قائلا له "فتحت الشارع؟ فأجاب عنصر الامن: فتحته سيدي فدوة لوجهك فدوة لحلكك".

وفي السياق نفسه تحدث السائق الشخصي للفتاة قائلا: "شسوت بالشوارع الدنيا حركته".

المصدر: السومرية