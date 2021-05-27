"بيت الواحد".. برلين تدشن عملية بناء مجمع يضم مسجدا وكنيسة مسيحية وكنيسا يهوديا

كمبادرة في إطار "التفاهم بين الأديان" تبدأ ألمانيا في بناء مبنى تحت اسم "بيت الواحد" يجمع بين دور عبادة الديانات التوحيدية الرئيسية الثلاث، مسجد إسلامي وكنيس يهودي وكنيسة مسيحية.

ومن المقرر وضع حجر الأساس للمبنى الواقع في شارع لايبتزيغر شتراسه يوم الخميس 27 مايو، ليضم كنيسة ومسجدا ومعبدا يهوديا.

وقال المبادرون يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يستغرق البناء أربعة أعوام، مضيفين أن المبنى الذي سيشيد في حي "برلين ميته" يهدف إلى التفاهم بين الأديان.

وتعتبر الكنيسة الإنجيلية من الشركاء في الجمعية التأسيسية لهذا المشروع، وكذلك يعتبر اليهود ممثلين من خلال الجالية اليهودية الليبرالية في برلين، أما المسلمون فيمثلهم ممثل غير عادي نوعا ما، وهو الإمام قادر سنجي، الذي لا يمثل مسجدا أو أحد الجمعيات الإسلامية الرئيسية، بل هو باحث مختص في علوم الدين وكذلك عضو في الجمعية البرلينية الصغيرة "منتدى الحوار بين الثقافات".

وقال القس غيورغ هوبرغ إن الثقة المتبادلة هي أساس المشروع، وصرح الحاخام أندرياس ناخاما: "نبني المنزل لنكون قدوة"، وأكد الإمام قادر سنجي على استمرار وجود فوارق بين الأديان رغم كافة القواسم المشتركة، مثنيا على "الفوارق"، التي من شأنها إظهار تنوع "بيت الواحد".

ومن المتوقع أن يشارك في المراسم رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله وعمدة برلين ميشائيل مولر.

وتبلغ تكلفة إنشاء المبنى 47 مليون يورو، تتحمل الحكومة الاتحادية منها 20 مليون يورو، و10 ملايين يورو أخرى تتحملها ولاية برلين.

وبحسب بيانات المبادرين، تم بالفعل تغطية جزء كبير من تكاليف البناء من خلال التبرعات والمنح، وسيتم سد الفجوة المتبقية البالغة نحو 8 ملايين يورو عبر جمع المزيد من التبرعات.

المصدر: د ب أ