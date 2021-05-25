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نائب مفتي جمهورية إنغوشيا الروسية: العملات المشفرة حرام

مجتمع

نائب مفتي جمهورية إنغوشيا الروسية: العملات المشفرة حرام
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صورة تعبيرية
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حث محمد خاشتروف، نائب مفتي جمهورية إنغوشيا القوقازية الروسية، المسلمين على تجنب التعامل بالعملات المشفرة (الرقمية) داعيا إياهم لكسب رزقهم بطرق شريفة.

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وقال رجل الدين في كلمة نشرت عبر "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء: "هناك فتوى شرعية تقول إن أي معاملات معها (العملات المشفرة) حرام وستضيع أموالكم". وحث رجل على التخلي عن هذه الممارسة لصالح العمل كمصدر وحيد لكسب الرزق.

وذكر نائب المفتي أن هناك حديثا للنبي - صلى الله عليه وسلم - مفاده أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام".

المصدر: "نوفوستي"

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