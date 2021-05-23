عملة "بيتكوين" المشفرة تهبط 18%

تراجعت عملة "بيتكوين" المشفرة بنسبة 18.32% إلى 31.179 ألف دولار، مقارنة بمستوى 35.8 ألف دولار الذي تراوحت حوله يوم الجمعة.

ويعد الانخفاض كبيرا من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي بلغته الشهر الماضي قرب 65 ألف دولار، أي أنها فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك الحين.

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وتشكل عمليات البيع الأخيرة انعكاسا رئيسيا للطريق الذي سلكته العملة المشفرة، والتي بدا أنها تكتسب زخما بين بنوك وول ستريت الكبرى والشركات الرئيسية، لكنها تعرضت هذا الشهر لسلسلة من الأخبار السلبية من كبار المؤثرين والمنظمين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

في البداية، أعلن الملياردير "إيلون ماسك" تراجع شركته "تسلا" عن قرار قبول بيتكوين كأداة دفع، بسبب المخاوف المتعلقة بالبيئة، حيث تستهلك العملة الرقمية قدرا كبيرا من الطاقة أثناء عملية الإنتاج.

وتعرضت العملة الرقمية لضغوط أكبر، عندما أعلنت السلطات الصينية تشديد قيود التعدين والتداول، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستضع قيودا ضريبية أكثر صرامة تتعلق بالعملات الرقمية.

جدير بالذكر أنه عند مرحلة ما من تداولات يوم الأربعاء، انخفضت بيتكوين بأكثر من 30% إلى قرابة 30 ألف دولار، في أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير، قبل أن تعوض بعض خسائرها لاحقا.

المصدر: وكالات