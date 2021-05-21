الصين: سنعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تعدين البيتكوين والتجارة

قالت لجنة الاستقرار المالي والتنمية يوم الجمعة، إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تعدين البيتكوين وتداولها في محاولتها لدرء المخاطر المالية.

وذكرت اللجنة في اجتماع ترأسه نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، أن بكين ستعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية في سوق الأوراق المالية.

وأضافت أنها ستحافظ على استقرار أسواق الأسهم والسندات والفوركس.

وأشارت في بيان إلى أن السياسة النقدية الحكيمة للصين ستكون مرنة وهادفة ومناسبة، بينما ستحافظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي عند مستويات معقولة ومتوازنة.

المصدر: رويترز