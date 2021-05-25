الإعدام لمواطن مصري بعد جريمة ارتكبها منذ 9 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر أمس، بالإعدام شنقا لموظف بتهمة قتل والدته بسبب امرأة أخرى.

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وأوضحت تحريات النيابة العامة، أن "الموظف المتهم بقتل والدته ارتكب تلك الجريمة منذ 9 سنوات، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بمنطقة عابدين، وتمت إعادة فتح التحقيقات في تلك الواقعة واعترف المتهم بجريمته وسرقة والدته".

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب وفاتها لاستخراج تصريح الدفن آنذاك، "وتبين أنها سيدة خمسينية بها إصابات في الجسم وبعض الجروح وكدمات بمنطقة الرأس وآثار خنق حول الرقبة".

ووفقا للتحريات "كان المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة منذ فترة، وعلمت والدته بالخبر صدفة فحاولت منعه وطلب قطع علاقته بتلك المرأة، لكنه رفض وتشاجر معها وخطط لقتلها أثناء نومها عن طريق كتم أنفاسها بوسادة حتى أنهى حياتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال".

المصدر: وسائل إعلام مصرية