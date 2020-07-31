مصر.. شاب يقتل والدته ويلقي شقيقه من الطابق الرابع أول أيام عيد الأضحى

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر، جريمة بشعة حيث أقدم شاب مريض نفسيا على قتل والدته طعنا بالسكين، وألقى شقيقه من الطابق الرابع.

إقرأ المزيد

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن شقيق المتهم سقط على مكان حال دون موته، فيما تم نقل جثة الوالدة إلى المستشفى الجامعي في بنها.

وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مصرع والدتهما، حيث تبين أن المتهم يدعى "هشام. ع" شاب مريض نفسي نشبت بينه وبين شقيقه "عبدالعزيز. ع" مشاجرة، وأصيب المتهم بحالة هياج.

وألقى المتهم بشقيقه من الدور الرابع، وعندما حاولت الأم استطلاع الأمر سدد لها المتهم عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

وتبين من التحريات أن الأم تدعى "جيهان. ف" ربة منزل، وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد، وخلال محاولة تهدئته استل سكينا وطعن والدته حتى الموت.

المصدر: الدستور