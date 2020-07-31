مصر.. الأمن يعثر على جثة شاب مشنوقا في أول أيام العيد (صورة)

عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة رأس غارب بمصر، صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، على جثة شاب ثلاثيني مشنوقا بسور حديد في أحد الشوارع.

facebook

إقرأ المزيد

وجاءت البداية بتلقي قوات أمن البحر الأحمر، إخطارا من المباحث الجنائية، بالعثور على جثة شاب مشنوقا أعلى سور حديدي بأحد المباني في أحد الشوارع بمدينة رأس غارب، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث رأس غارب وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب عمره 30 سنة، يدعى محمد مصطفى، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأفاد شهود عيان بأن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية.

ووفقا للأمن تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب تحت تصرف النيابة وجار التحقيق.

المصدر: صدى البلد