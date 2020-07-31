الأمن المصري يتحرك بعد انتشار فيديو ضرب مسن على الطريق العام

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على شخص قام بضرب مسن على الطريق العام، بعدما تم رصد الفيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

إقرأ المزيد

ويتضمن الفيديو المطالبة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على مسن في الطريق العام، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص حاصل على معهد فني بالتعدي على عامل مسن ويقيم كلاهما بدائرة بندر أبو كبير بمحافظة الشرقية، بالضرب والسب "بدون إصابات" بسبب خلاف على أولوية المرور بإحدى الطرق العامة.

وأكدت قوات الأمن أن الطرفين حضرا لمقر مركز شرطة أبو كبير، وأيدا ما جاء بالفحص، وأبديا رغبتهما في التصالح والتراضي فيما بينهما.

وتسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في غضب كبير بين النشطاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية