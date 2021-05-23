صحيفة: جونسون سيقيم حفل زواجه من خطيبته سيمونذ في صيف 2022

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز سيقيمان حفل زفافهما في صيف العام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون (56 عاما) وسيموندز (33 عاما)، أرسلا بطاقات حفظ تاريخ الزفاف إلى العائلة والأصدقاء، لحضور "حفل فخم" يوم السبت 30 يوليو 2022.

وتمت خطبة الزوجان في أواخر عام 2019، ولكن مثل الآلاف من البريطانيين، اضطرا إلى تأخير خطة زواجهما بسبب الجائحة.

وبحسب الصحيفة، فقد بقيت التفاصيل المتعلقة بمكان الزفاف سرية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعلن جونسون أنه سيتم رفع الحد الأقصى للحضور في حفلات الزفاف إلى 30 شخصا الشهر المقبل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الآخر الذي تزوج وهو في منصبه اللورد ليفربول الذي تزوج ماري تشيستر في عام 1822.

المصدر: "ذا صن"