مصري يرتكب جريمة بشعة ثاني أيام العيد ويقتل نفسه

أطلق مواطن مصري النار على نفسه في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، عقب قتله ابنته وخالها وإصابة 4 آخرين بالرصاص، من بينهم طليقته، بسبب اعتراضه على خطبة ابنته.

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وعثر الأهالى على جثة العاطل عقب إطلاق الرصاص على نفسه، حيث بدأت الواقعة بقيام عاطل باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز، مستخدما سلاحا نارىا "طبنجة"، وأطلق النار على المتواجدين بالمنزل، ما أسفر عن مصرع بنته وخالها، وإصابة طليقته وابنه واثنين أخرين.

وبالفحص تبين مصرع شقيق طليقته 45 سنة، إثر تلقيه طلقة بالرأس، وبنت المتهم 18 سنة، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن.

وبسؤال المصابين ذكرروا أن المتهم على خلاف مع زوجته، وتم الطلاق بينهما منذ عام ونصف، ويتعاطى المواد المخدرة، فيما تولت الزوجة تربية الأولاد ويساعدها أشقاؤها، وعندما تقدم أحد الشباب لخطبة ابنته الضحية، اعترض المتهم على الزواج، فأحضر السلاح الناري واقتحم المنزل وصوب تجاههم عدة طلقات نارية أسفرت عما حدث.

المصدر: اليوم السابع