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مصر.. مصدر يكشف تطورات حالة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز

مجتمع

مصر.. مصدر يكشف تطورات حالة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز
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كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري سمير غانم تطورات حالته وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا، والتكتم على حالتهما الصحية.

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وأوضح المصدر وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، أن "فيروس كورونا أثر على دلال عبد العزيز وتضررت رئتاها بشكل كبير وأدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى سمير غانم الذي يعاني من فشل كلوي ونقل منذ أكثر من أسبوع إلى العناية المركزة".

وبحسب أحد أفراد عائلة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، فإن الحالة الصحية ما زالت حرجة ولا يوجد أي تحسن ملحوظ في الحالتين، مطالبا من الجميع أن يقوموا بالدعاء لهما من أجل تجاوز تلك المرحلة الحرجة.

المصدر الوطن

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