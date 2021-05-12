الأمن المصري يعلن تفاصيل فيديو "الكفن" المثير للجدل

كشفت قوات الأمن في مصر ملابسات إجبار 3 أشخاص، يقيمون بمحافظة القاهرة، على تصوير فيديو بـ"الكفن" تحت تهديد السلاح من قبل 5 أشخاص آخرين يقيمون في دائرة القسم.

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وقال الأشخاص الثلاثة في بلاغهم، إن "المبلغ في حقهم، حال تواجد المبلغين داخل فيلا خاصة بالمشكو في حقهم، بغرض عقد جلسة صلح بين العائلتين، دون إخطار أي من أطراف عملية الصلح الجهات الأمنية أو قسم الشرطة، تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء، وإكراههم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة".

وكشفت التحريات عن أن ذلك كان بسبب خلافات سابقة بين طرفي الواقعة، وأن هذه الخلافات حررت بشأنها عدة محاضر، كما سبق للمشكو في حقهم باحتجاز أحد أقارب المجني عليهم للخلافات نفسها، انتهت بعرضهم على النيابة وإخلاء سبيلهم للتصالح.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ المقدم من المجني عليهم، لتقرر النيابة، بعد العرض عليها، ضبط وإحضار 11 متهما من مرتكبي الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، بعد تقنين الإجراءات، من ضبط 8 منهم، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

المصدر: الوطن