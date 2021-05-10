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المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال

مجتمع

المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال
Reuters AHMED YOSRI
رصد القمر في السعودية إيذانا ببداية شهر رمضان
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دعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء يوم غد الثلاثاء ( 29 رمضان 1442 هجري).

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وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هجري، الموافق 11 مايو 2021"، مؤكدة أنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأعربت  المحكمة العليا عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

المصدر: "عكاظ"

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