معهد الفلك المصري: الخميس المقبل أول أيام شهر شوال الهجري وعيد الفطر المبارك

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق لـ11 من مايو 2021.

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وأفاد المعهد بأن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

وأضاف أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدة تتراوح بين 11 و14 دقيقة.

وأشار إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 3 و17 دقيقة.

وتابع: "بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان 1442هـ، وتكون غرة شهر شوال 1442هـ فلكيا يوم الخميس 13 مايو 2021 عيد الفطر المبارك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية