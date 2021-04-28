مصر.. فيديو يسبب أزمة ووزارة الأوقاف ترد

تسبب فيديو نشره الإعلامي محمد محفوظ بأزمة بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بعض المواطنين يؤدون صلاة التراويح في الشارع.

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وأوضح الفيديو تواجد عدد من المواطنين أمام أحد المساجد في مدينة الإسكندرية، متهما إياهم بتعطيل موعد محاضرته الخاصة، كما أن بعض منظمي الصلاة قاموا بتهديده على حسب وصفه.

وقال محفوظ: "صلاة التراويح احتلت شارع المأمون بالإسكندرية والطرق الفرعية، وموعد محاضرتي وموعد طبيب أماني سيضيعان بسبب إغلاق الطريق على السيارات، هل الدين هو تعطيل مصلحة العباد؟".

وأضاف محفوظ عبر صفحته علي "فيسبوك": "الأسوأ هو سلوك من ذلك يطلقون على أنفسهم المنظمين، ويرتدون زياً خاصا، حين طلبنا منهم إفساح ممر للخروج، اتهمونا بالكفر وصورونا وصوروا أرقام السيارة كنوع من التهديد هذا والله سلوك الإخوان أو ورثتهم في الجهل".

من جانبه، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، "إن هذا السلوك والمظهر المزدحم غير جائز من بعض المواطنين أمام المساجد، كما أن صلاة المواطنين خارج المسجد ليست مسؤولية وزارة الأوقاف بل مسؤولية وزارة التنمية المحلية".

وأضاف طايع في تصريحات لصحيفة الوطن، أن الوزارة تلتزم بالإجرءات الإحترازية التي حددتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا سواء بإلزام المصلين بإرتداء الكمامات أو التباعد الإجتماعي في الصلاة داخل المساجد، كما أن الوزارة قامت بإغلاق بعض المساجد التي لم تلتزم بالإجرءات الوقائية.

المصدر: الوطن