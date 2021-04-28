مستشار السيسي يحذر المصريين

حذر مستشار الرئيس المصري محمد عوض تاج الدين المواطنين من عدم الالتزام حتى لا تضطر الدولة للجوء للإغلاق، مؤكدا أنه "كلما تزايدت الأعداد كلما ازدادت المعاناة".

إقرأ المزيد

وقال إنه "لا يوجد رصد لحالات أو أعراض جديدة لم تحدث من قبل لفيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار أن أي التهاب فيروسي وحتى الإنفلونزا الموسمية، قد يأتي منها بعض التداعيات التي تؤثر في الأجهزة الأخرى، لكن ما زال المرض تنفسي، وما زال العضو الأساسي الذي يعاني من هذا المرض هو الجهاز التنفسي".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن فيروس كورونا مرض معدي وطريقة انتشاره لم تتغير، مشددا "على ضرورة الحذر، فليس كل مصاب يعاني من أعراض، فالبعض يعتقد أنه يعاني من دور برد عادي، لذلك يجب التركيز والاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لأنها رقم واحد قبل أي شيء، والمصاب قد يعدي أكثر من شخص".

وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن أن الدولة حريصة بشكل كبير على عمل توازن دقيق بين الحالة الوبائية ومصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشكل دائم ليل نهار، وإذا احتاج الأمر لإجراءات جديدة سيتخذ على الفور.

وحذر مستشار السيسي من الإصابة بفيروس كورونا، لما يعانيه المريض بعد الإصابة، فالوقاية تغني عن العلاج، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة مالية لتمويل الحصول على اللقاحات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية