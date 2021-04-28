مصر.. مشهد قبلات لفنانة مشهورة يثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار مقطع فيديو للفنانة شيماء سيف خلال أحد أعمالها الدرامية موجة واسعة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت شيماء سيف في الفيديو وهي تقبل طفلا صغيرا، وجلست بجانبه على الكنبة، وأخذت تقبله من خد إلى آخر بطريقة غريبة، وكانت مرتدية فستانا أسود عليه شال أحمر، وكان أمامها على الطاولة زجاجات من الخمر، وهو ما أدى إلى تعرضها لانتقادات واسعة من قبل الجمهور، والذي اتهمها باتهامات عديدة جميعها تصب في كونها تروج للبيدوفيليا، وهو مرض اشتهاء الأطفال.

وفي تفاصيل المشهد تظهر شيماء سيف وهي تؤدي أمام المخرج دور سيدة تخون زوجها مع الطفل الصغير، وتحاول إغواءه وتقبيله خلال المشهد، ويحثها المخرج على إغواء الطفل، وهي تستجيب في الوقت الذي يحاول الطفل إبعادها عنه دون جدوى.

وفي نهاية المشهد التمثيلي يدخل زوج شيماء سيف إلى مكان جلوسها مع الطفل، وتحاول تبرئة نفسها وإلصاق التهمة بالطفل الصغير الذي كانت تقبله.

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاغ يحمل اسم "شيماء سيف تروج للبيدوفيليا"، وجاءت التعليقات على المقطع المصور كلها منتقدة لتصرفها، وكان الهاشتاغ هو الأكثر تداولا في السعودية.

المصدر: الوطن