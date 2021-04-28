مصر.. سعد الصغير ينفعل على الهواء وينسحب من برنامج تلفزيوني

انسحب المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، من برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، بعد أن رفض عرض أحد الفيديوهات له على الهواء.

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وقال سعد الصغير: "كله إلا الفيديو ده، ده فيها خراب، كله كوم والفيديو ده كوم تاني، الفيديو ده يضيع مستقبلي".

كما انفعل الصغير، على بسمة وهبة، قائلا: "حرام عليكي، أنا عندي عيال، أنا همشي ومش عاوز حاجة، ده خراب بيوت"، وخلع المايك من ملابسه، كما خلع القميص الذي كان يرتديه فوق التيشرت وغادر الاستوديو منفعلا، وأنهت الإعلامية الحلقة بعدها على الفور.

وتحدث المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال الحلقة، عن جنازة والدته، حيث ذكر أنه لم يجد أي أحد حوله من زملائه في الوسط الفني، "عملت أفراح لناس ومخدتش فلوس، عملت فرح غادة عبد الرزق وغنيت ساعتين ومخدتش جنيه، لكنها مقالتش البقية في حياتك.. كان واجب عليها تليفون صغير تعمله".

فيما شن الصغير هجوما حادا على مغني المهرجانات عمر كمال، بعد تصريح الأخير، بأن تاريخ سعد الصغير الفني بالكامل، لم يحقق ما حققته أغنية واحدة له، حيث رد "ده أنا اللى وقفت معاك، وكلمت ناس عشان أساعدك في قضيتك.. أنت ملكش تاريخ.. أنت كنت بتتفرج عليا، مفيش مطرب ليه تاريخ.. إحنا بنرقص ونغني مع راقصات.. التاريخ مع العلماء اللى بيقدموا كل مفيد للناس".

المصدر: الوطن