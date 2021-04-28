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الواقعة بدأت ببث على الفيسبوك.. امرأة ثملة تصدم ضابط شرطة حتى الموت

مجتمع

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صدمت أمريكية  ثملة تنشط في التدوين الصوتي ضابط شرطة في نيويورك، وتسببت في وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

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وكانت جيسيكا بوف البالغة من العمر 32 عاما قد نشرت قبل الحادث على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو انتقدت فيه الشرطة وأعلنت أنها تؤيد عقوبة الإعدام.

وبدأت المرأة حديثها في بث مباشر بالفيديو بعبارة نابية ضد الشرطة، وأنهت البث بنفس العبارة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مصادر الشرطة صرحت بأن بوف اعترفت بأنها تعاطت الماريغوانا والفودكا والنبيذ قبل حادث السير.

وبعد أن صدمت المرأة ضابطا في شرطة المرور، حاولت الهرب، لكن تم اعتقالها لاحقا، واتضح أنها سبق وحرمت من رخصة القيادة.

وفيما توفي ضابط المرور في المستشفى، وجهت التهم للمرأة ووضعتها المحكمة رهن الاحتجاز.

المصدر: ديلي ميل

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