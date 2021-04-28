ولاية أيداهو الأمريكية تحظر الإجهاض بعد بدء نبض القلب عند الجنين

وقع حاكم ولاية أيداهو الأمريكية براد ليتل على قانون يحظر الإجهاض في حال رصد نبض القلب عند الجنين، أي بعد الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل.

وتستثنى من القانون بعض الحالات مثل وجود خطر على صحة الأم أو الحمل بنتيجة الاغتصاب وغير ذلك من الحالات الاستثنائية.

وقال حاكم الولاية في بيان نشر على الموقع الرسمي للولاية، يوم الثلاثاء: "يجب أن نواصل بذل الجهود من أجل حماية حياة الأطفال الذين لم يولدوا بعد. ويلقي المئات من الأطفال مصرعهم بنتيجة الإجهاض كل سنة، وهذه مأساة لا يمكن تصورها".

ويقضي القانون بعقوبة السجن ما بين سنتين وخمس سنوات للكوادر الطبية الذين سيخالفون القانون.

المصدر: RT+نوفوستي