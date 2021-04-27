مصر.. وفاة الناجية من حادث قطار سوهاج بعد قصتها المثيرة للجدل

أكدت مصادر من دار للمسنين في محافظة سوهاج وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، وفاة الحاجة سمرة الراوي في مستشفى حميات سوهاج متأثرة بفيروس كورونا.

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وأضافت المصادر أن السيدة الرواي أصيبت منذ بضعة أيام بفيروس كورونا داخل دار المسنين، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بمدينة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر أن سمرة الراوي هي إحدى الناجيات من حادث قطار سوهاج الأخير.

وانتشرت قصة الحاجة سمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب حادث القطار بعد أن كانت مسافرة من محافظة قنا إلى القاهرة بعد طردها من جانب ابنها وهروبها بسبب معاملته السيئة لها، وهو ما نفاه جيرانها وابنها.

المصدر: الوطن