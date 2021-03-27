حقيقة أشهر صورة متداولة لحادث قطاري سوهاج في مصر

تداول رواد مواقع التواصل صورة لحادث قطاري مصر باعتبارها التقطت لحادث القطار الكارثي الذي وقع الجمعة في محافظة سوهاج، فيما أخذت لحادث قطارات سابق في البلاد.

تظهر الصورة المتداولة قطارين مصطدمين من الخلف، بشكل غير مرتب للعربات التي خرجت عن قضبان السكة الحديد واقفة، وربما ما أدى لتدعيم انتشار الصورة على نطاق واسع هو تداولها من قبل بعض العاملين في مجال الإعلام، ليشاركها متابعوهم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الحقيقة أن الصورة المتداولة للقطارين المصطدمين من الخلف، تعود لحادثة وقعت بالتحديد في 11 أغسطس عام 2017، عندما اصطدم قطار "رقم 13" إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار "رقم 571" بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

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الصورة القديمة المتداولة التي كانت تعتبر الأبرز لحادث التصادم المأساوي قبل 4 سنوات وراح ضحيته 41 مواطنا وأصيب فيه 167 آخرون.

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت في 26 مارس الحالي عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

المصدر: "الشروق" + RT