مصر.. وفاة الإعلامية فوزية العباسي (صورة)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الإعلامية فوزية العباسي، إحدى رائدات التلفزيون المصري في فترة الستينيات.

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وتعتبر فوزية العباسي من جيل رواد التلفزيون المصري، وقدمت العديد من البرامج الشيقة منذ بداية الإرسال عام 1960 من أبرزها: "عشرين سؤال، للكبار فقط، عالم الأدب".

سافرت فوزية العباسي إلى دولة الإمارات العربية حيث قدمت هناك العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة، ثم عادت إلى بيتها التلفزيون المصري عام 1986 ببرنامجين جديدين هما "حروف وأرقام، وكلمة في سهرة".

يعد برنامج "كلمة في سهرة" من أروع البرامج الشيقة التي قدمها التلفزيون المصري على مدى 7 سنوات.

المصدر: الوطن