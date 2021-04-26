مصر.. الفنانة سماح أنور تثير الجدل حول الحجاب

أثارت الفنانة المصرية المعروفة سماح أنور الجدل بتصريحاتها حول ارتداء الحجاب، خلال استضافتها ببرنامج "لحظات جريئة" على فضائية "القاهرة والناس".

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وبسؤالها عن السبب خلف عدم ارتدائها للحجاب، قالت: "حكاية الحجاب دي أغطي شعري ليه؟ أئمة أجمعوا عليه لكن أنا بتكلم على ربنا، على القرآن قال إيه".

واستطردت حديثها عن آيات الدعوة إلى التزام السيدات للحجاب، قائلة: "مين اللي فسر الكلام ده؟ الشيوخ يعني بني آدمين زيي، طب منا كمان بني آدم وفسرته بطريقة تانية، إن ربنا خلق لي شعري فهل شعري هو المشكلة ولا عورتي هي اللي مشكلة؟".

المصدر: الوطن