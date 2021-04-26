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"خطأ" في برنامج رزان مغربي يثير جدلا في مصر (صورة)

مجتمع

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أثار برنامج المذيعة اللبنانية رزان مغربي جدلا واسعا وسخرية كبيرة في مصر بعدما وقع طاقم العمل في خطأ فادح.

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وخلال إعلان اسم الفائز، كتب طاقم العمل اسمه على الشاشة، ونشر بجانبه أنه من محافظة المنصورة، رغم أن المنصورة ليست محافظة، بل مدينة تابعة لمحافظة الدقهلية.

ونشر أهالي المنصورة صورا للخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها، بعضهم متعجب والآخر ساخر، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "معلومة مهمة محدش واخد باله منها في مسابقة مهيب ورزان، في إعلان الفائز اليوم كاتبين من محافظة المنصورة.. هو من إمتى المنصورة بقت محافظة يا جماعة؟".

وعلق متابع آخر ساخرا: "أنا أعرف إن هي مدينة لكن محافظة دي جديدة"، وعلق آخر: "علقت عليها والله واستفزتني جدًا.. إيه محافظة المنصورة دي؟".

وفوجئ العديد من المتابعين بأن المنصورة مدينة من الأساس، حيث كانوا يعتقدون أنها محافظة، فعلق بعض المتابعين: "أومال هي المنصورة إيه؟"، وقال آخر "لحظة بس.. مش المنصورة محافظة؟!"، وعلق ثالث "نص شعب مصر فاكرينها اسمها منصورة مش دقهلية".

وعلق العديد: "هي المنصورة بالنسبة للناس محافظة مش مدينة"، و"فعلا الكل بيتعامل مع المنصورة على إنها المحافظة مش الدقهلية، هي اتشهرت بكده".

المصدر: الوطن

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