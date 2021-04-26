 
مباشر

السفير الإماراتي لدى إسرائيل يكشف مكان ومع من تناول طعام الإفطار أمس (صورة)

مجتمع

السفير الإماراتي لدى إسرائيل يكشف مكان ومع من تناول طعام الإفطار أمس (صورة)
Reuters CHRISTOPHER PIKE
العلم الإماراتي والعلم الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9ub

كشف السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عن مكان وبرفقة من تناول طعام الإفطار أمس الأحد، مثنيا على "ملكة الطعام الهندي" في إسرائيل.

إقرأ المزيد
إسرائيل.. إلغاء إفطار رمضاني سنوي وسط خلاف حول مشاركة السفير الإماراتي
إسرائيل.. إلغاء إفطار رمضاني سنوي وسط خلاف حول مشاركة السفير الإماراتي

وقال محمد آل خاجة في "توتير": "تناولت طعام الإفطار اليوم في مطعم تاندوري بمدينة هرتسليا مع السيدة رينه بوشكارنا ملكة الطعام الهندي في إسرائيل".

وأضاف: "كان شهيا للغاية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا