السفير الإماراتي لدى إسرائيل يكشف مكان ومع من تناول طعام الإفطار أمس (صورة)

كشف السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عن مكان وبرفقة من تناول طعام الإفطار أمس الأحد، مثنيا على "ملكة الطعام الهندي" في إسرائيل.

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وقال محمد آل خاجة في "توتير": "تناولت طعام الإفطار اليوم في مطعم تاندوري بمدينة هرتسليا مع السيدة رينه بوشكارنا ملكة الطعام الهندي في إسرائيل".

وأضاف: "كان شهيا للغاية".

تناولت طعام الإفطار اليوم في مطعم تاندوري بمدينة هرتسليا مع السيدة رينه بوشكارنا ملكة الطعام الهندي في #اسرائيل. كان شهيا للغاية. #الامارات_في_اسرائيل#رمضان_كريمpic.twitter.com/xDCJOucbRa — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) April 25, 2021

المصدر: RT