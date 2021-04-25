إسرائيل.. إلغاء إفطار رمضاني سنوي وسط خلاف حول مشاركة السفير الإماراتي

ألغى الاتحاد الإسرائيلي للسلطات المحلية وجبة الإفطار التقليدية مساء اليوم الأحد، بعد الجدل الذي أثارته دعوة سفير الإمارات في إسرائيل إلى الإفطار.

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وتسببت مشاركة محمد محمود آل خاجة المخطط لها في الإفطار، في غضب قادة بعض السكان المحليين العرب، حيث أبلغوا رئيس النقابة حاييم بيباس أنهم سيقاطعون الحدث، حسبما أفاد موقع "والا" الإخباري.

لكن بعد إلغاء بيباس مشاركة آل خاجة، قال القادة المحليون إنهم سيقاطعون مع ذلك الحدث المخطط له في فندق رمادا الناصرة.

وقالت اللجنة النقابية إن مقاطعة مشاركة آل خاجة هي لمنع "تطبيق أجندة أو أهداف سياسية" في الحدث.

وسأل رئيس إحدى السلطات المحلية من دون كشف هويته، عبر موقع "والا" العبري: "لماذا تمت دعوة السفير الإماراتي تحديدا وليس آخرين؟ وأضاف "الحدث الذي يعقده اتحاد السلطات المحلية كل عام مرحب به، لكن الجميع يفهم الحساسيات، ولا نتفق معهم في إجراء تحركات سياسية على حسابنا، وبالتأكيد ليس وسط إفطار شهر رمضان المبارك".

وشدد على أنه "لا ينبغي أن يخططوا لأحداث لنا دون استشارتنا أولا".

وقامت إسرائيل والإمارات بتطبيع العلاقات في سبتمبر الماضي بتوقيع اتفاقات إبراهام في البيت الأبيض بواشنطن، بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي فبراير الماضي، عينت الإمارات آل خاجة أول سفير لها في إسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل