فنان كبير يشن هجوما حادا على الفنانين في مصر

شن الفنان المصري الكبير عبد العزيز مخيون، هجوما شرسا، على من وصفهم بـ"ناس من قاع المجتمع من أهل الفن".

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وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ملعون أبو التمثيل اللى خلى ناس من قاع المجتمع تطلع على وش الدنيا، وتنشر قاذوراتها على قمة المجتمع".

يأتي هذا في ظل الهجوم الضاري الذي يتعرض له الفنان محمد رمضان بسبب سخريته من الفنان الراحل إسماعيل ياسين في الحلقة الثانية عشرة من مسلسله" موسى"، حيث ظهر فيها "رمضان" مع شخص يقوم بتجسيد شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وهو يحاول أخذ 3 رباطات عنق من المحل الذي يعمل فيه موسى دون أن يدفع الحساب، مستغلا شهرته كنجم سينما.

واشتعلت أجواء السوشيال فور إذاعة الحلقة 12 من مسلسل "موسى" مساء أمس، وهاجم محبو الفنان الراحل إسماعيل ياسين، محمد رمضان، بضراوة، واتهموه بإطلاق مخطط لتحطيم رموز الفن المصري الراسخة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية