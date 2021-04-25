خطأ في مسلسل "لعبة نيوتن" يثير سخرية مستخدمي مواقع التواصل

تفاعل جمهور مسلسل "لعبة نيوتن" مع أحداث الحلقة الحادية عشرة التي شهدت ولادة البطلة هنا طفلها، في أحد مستشفيات لوس أنجلوس الأمريكية.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي المشهد على نطاق واسع بشيء من السخرية، حيث يظهر خلاله تمثال الحرية الموجود بنيويورك من أحد نوافذ غرفة المستشفى التي وضعت فيه هنا طفلها، والتي من المفترض أنها تقيم بمدينة لوس أنجلوس بولاية كالفورنيا.

:Spoiler ahead

حلقة امبارح من لعبة نيوتن المخرج خلى view الأوضة تمثال الحرية فى New York City عشان نفهم انه حلم لأن هنا المفروض فى Los Angeles.

فكرة صايعة بجد pic.twitter.com/3DC5rRyqYV — نُورٌ (@nour_elfawal) April 24, 2021

لعبة نيوتن spoilers ahead:



لما بيقولولها ان ابنها مات، قزاز الشباك في المستشفى مبين وراها تمثال الحرية اللي في نيو يورك وهي أصلًا في لو أنچيليس... يبقى ده إسقاط لصورة أمريكا في مخها يبقى المفروض ده الحلم.#تحليل_بشلن — كليوبطة (@Cleobatta) April 23, 2021

وبدأ رواد التواصل الاجتماعي في بناء العديد من الافتراضات الساخرة حول مدى إمكانية ظهور أحد المعالم الموجودة في نيويورك من نافذة في لوس أنجلوس، وخصوصا وأن المسافة بينهما تبعد حوالي 4000 ألف كيلو.

ويسرد مسلسل "لعبة نيوتن"، للمخرج تامر محسن، رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

وتم تصوير أحداث المسلسل بين مصر والولايات المتحدة، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

المصدر: almasryalyoum