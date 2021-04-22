عودة عارضتي الأزياء المتعريتين في دبي إلى أوكرانيا بعد انقضاء حبسهما

عادت آخر عارضتي أزياء تعريتا ورفيقات لهن على شرفة أحد الفنادق في دبي إلى بلدهما أوكرانيا، وذلك عقب الإفراج عنهما في الإمارات.

وأشارت صحيفة "ذي ميرر" البريطانية، إلى أن ضباط إنفاذ القانون أطلقوا سراح يفغينيا تاران (21 عاما)، وزميلتها أناستاسيا وتم ترحيلهما إلى كييف، حيث سمح للأخيرة بالعودة إلى منزلها بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا.

وتم اعتقال العارضتين بالإضافة إلى أخريات بسبب التصوير العلني لهن عاريات في أحد الفنادق بدبي.

وفي مقابلة مع الصحفيين، اشتكت يفغينيا من ظروف السجن، وقالت: "لم تطفأ الأنوار في الزنزانة، بينما كان مكيف الهواء صاخبا باستمرار، ولم يوفروا لنا ورق الحمام والملاعق، كما لم نعامل كبشر".

وأصبح معروفا أن الممول ومالك المعرض فيتالي غريشين نظم جلسة تصوير، تم خلالها تصوير العارضات عاريات على شرفة فندق "دبي مارينا" الأمر الذي أثار غضب الجمهور، وتم اعتقال جميع الفتيات المشاركات، حيث كان بينهن مواطنات من أوكرانيا ومولدوفا وبيلاروس.

وقرر مكتب المدعي العام في دبي ترحيل 12 عارضة محتجزة، وتعرض المشاركون للتهديد بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لمخالفة الآداب العامة.

المصدر: "لينتا.رو" + "ذي ميرر"