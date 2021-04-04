شرطة دبي تضبط عدة أشخاص صوروا ونشروا تسجيلا مخلا بالآداب

أعلنت شرطة دبي أمس السبت، عن اعتقال عدة أشخاص بتهمة الفجور العام، وذلك عقب انتشار تسجيل مصور على نطاق واسع لنساء عاريات في شرفة منزل بالمدينة.

انتشرت تسجيلات مصورة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت لأكثر من عشر سيدات عاريات في شرفة أثناء تصويرهن في دبي مارينا الراقي في وضح النهار.

قالت شرطة دبي إن المعتقلين بسبب التسجيل "غير اللائق" أحيلوا إلى النيابة العامة، محذرة من "ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".

#شرطة_دبي تضبط مجموعة قامت بتصوير مقطع فيديو مخل للآداب العامة، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/NIeOnAc4Cw — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" المرتبطة بالحكومة أن الأمر بدا وكأنه "حيلة دعائية"، دون الخوض في تفاصيل.

ينص قانون "العقوبات الاتحادي" على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم (1360 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جهر علانية "بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت".

المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام إماراتية