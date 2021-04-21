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مصر.. متصل يتطاول على مقدمة أكلات على الهواء

مجتمع

مصر.. متصل يتطاول على مقدمة أكلات على الهواء
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أحرج مواطن مصري مقدمة أكلات على الهواء تدعى الشيف غالية، خلال تقديمها برنامجها "أكلة بلدي"، الذي يعرض على قناة "الشمس".

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وتعرضت الشيف غالية، لموقف محرج وانتقدها أحد متابعي البرنامج، إذ قال لها خلال الاتصال: "ماتزعليش مني، أكلك معفن".

وجاء رد الشيف غالية: "كلك ذوق.. إنت مش عاجبك غيرك يعجبه، وماينفعش نقول على نعمة ربنا معفنة أيا كان لو لقمة معفنة في مشنة بنبوسها ونحطها على راسنا وبعدين كله من ذوقك أنت على راسنا".

المصدر: قناة "الشمس"

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