مسؤول مصري يعلق على صورة "طفل يضحك أثناء صعقه بالكهرباء"

علق رئيس مجلس إدارة شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" سامي أبو وردة على صورة متداولة لطفل في محافظة قنا تصعقه الكهرباء.

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وتم نشر صورة الطفل وكتابة أسفل منها: "الجميل أنه حتى وهو متكهرب بيضحك.. ربنا يحفظك ويديم ابتسامتك".

وقال المسؤول المصري إن الواقعة ليست صحيحة بالمرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية وفاة ناتجة عن صعق بقطاع كهرباء قنا التابعة له الواقعة المفبركة.

وأوضح أبو وردة، في رده على ما تم تداوله ونشره عبر "فيسبوك"، بقوله: "وهو فيه حد بيتكهرب يضحك؟!"، مؤكدا أنه وجه المسؤولين بقطاع كهرباء قنا للانتقال إلى مكان الحدث في ساعته وتاريخه بمعرفة فني القرية ومندوب الوحدة المحلية في ساعته وتاريخه، وتم فحص العامود وملامسته ولم يوجد أي ماس كهربائي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" أن أحد الأشخاص بالقرية يسعى لمحاولة تشويه صورة الفني بسبب عدم تنفيذ مطالب غير مشروعة، مشيرا إلى أنه تم التوجه أمس مع المجلس إلى موقع العامود، وتبين أنه بحالة سليمة، ولا يوجد به أي ماس كهربائي، علمًا بأنه تم تركيب 7000 متر موصلات معزولة بتاريخ 29 مارس 2021، و10 أعمدة منخفضة وتعديل المحول من معلق إلى كشك.

المصدر: "مصراوي"