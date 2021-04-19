الشرطة الإسرائيلية توقف لصا وفي حقيبته 9 ببغاوات

أعلنت الشرطةالإسرائيلية عن توقيف مقيم غير شرعي كان يركب على سكوتر مسروق وبحوزته حقيبة ظهر فيها 9 ببغاوات.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للشرطة أن عناصر الأمن أوقفوا رجلا صباح اليوم الأحد، "كان يركب على سكوتر بدون خوذة وتبين أنه يقيم "بطريقة غير شرعية".

وتابع البيان أن المفاتيح التي تم ضبطها بحوزة الرجل لم تكن تناسب السكوتر، الأمر الذي جاء دليلا على أنه مسروق.

كما كانت بحوزة الرجل أيضا أدوات اقتحام وحقيبة ظهر تضم 9 ببغاوات. ونظرا لموجة الحر في هذه الأيام قام رجال الأمن في المقام الأول بسقاية أحد الطيور وإرسال آخر للعلاج.

واقتيد الرجل إلى أحد أقسام الشرطة للاستجواب، ليمثل أمام محكمة غدا الاثنين.

المصدر: "نوفوستي"