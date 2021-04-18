هيئة مكافحة المخدرات في الأردن تكشف قضية كيدية بحق موظف

كشفت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية تورط 3 أشخاص باختلاق جريمة حيازة مواد مخدرة، بحق موظف في إحدى الجامعات، بدافع خلافات مع موظف آخر.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن معلومات وردت للمحققين في إدارة مكافحة المخدرات من قبل أحد الأشخاص، بقيام موظف في إحدى الجامعات بترويج مواد مخدرة واحتفاظه بتلك المواد داخل سيارته، حيث جرت متابعة المعلومات الواردة للتحقق منها.

وأضاف أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، توصل المحققون إلى قناعة بأن تلك المعلومات قد تكون كيدية، وجرى على الفور التحرك لمكان وجود الموظف المبلغ عنه والسيارة التي عثر بداخلها على كمية بسيطة من مادة الحشيش الصناعي، وتزامن مع ذلك وجود الشخص المبلغ، الذي جرى التحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيق.

وأكد الناطق الإعلامي أن مسار التحقيق والأدلة والقرائن التي وصل إليها المحققون أكدت شكوكهم بكيدية الشكوى، لافتا إلى أنه وبالتوسع في التحقيق اعترف الشخص المُبلِغ بأنه قد تم تحريضه وشريكا له، على وضع المواد المخدرة في سيارة الموظف المُبَلغ عنه، وأن الشخص الذي قام بتحريضهما هو موظف آخر في ذات الجامعة، بدافع الانتقام، إثر خلافات سابقة بينه وبين المبلغ عنه، حيث تم الاتفاق مع الشخصين المتورطين، على وضع المواد داخل مركبته والإبلاغ عنه.

وبين أنه تم إلقاء القبض على الشخص المحرض والشريكين في اختلاق الجريمة، بينما أخلي سبيل الموظف المبلغ عنه، وسيتم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: بترا