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الأردن.. إنقاذ سائحين تائهين في غابات برقش

أخبار العالم العربي

الأردن.. إنقاذ سائحين تائهين في غابات برقش
Reuters Muhammad Hamed
الشرطة الأردنية - أرشيف
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تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم السبت، من العثور على سائحين أجنبيين ضلا طريقهما داخل غابات برقش الواقعة ضمن لواء الكورة شمال المملكة.

وقال متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، إن بلاغا ورد لمركز الأمن يفيد بوجود سائحين، وهما رجل يحمل الجنسية الفرنسية، وامرأة تحمل الجنسية السويسرية، وانقطع الاتصال بهما إثر دخولهما في غابات برقش.

وأضاف الكعابنة أن "أفرادا من المركز باشروا بعد ورود البلاغ عمليات البحث الميداني، وتم العثور على السائحين خلال أقل من ساعتين"، مؤكدا "أنهما بصحة جيدة".

المصدر: "بترا"

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