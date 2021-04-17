الأردن.. إنقاذ سائحين تائهين في غابات برقش
Reuters Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7n9
تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم السبت، من العثور على سائحين أجنبيين ضلا طريقهما داخل غابات برقش الواقعة ضمن لواء الكورة شمال المملكة.
وقال متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، إن بلاغا ورد لمركز الأمن يفيد بوجود سائحين، وهما رجل يحمل الجنسية الفرنسية، وامرأة تحمل الجنسية السويسرية، وانقطع الاتصال بهما إثر دخولهما في غابات برقش.
العثور على سائحين تائهين في غابات برقشhttps://t.co/JSwSmnlyl7#بتراpic.twitter.com/UZaPOnEK4c— Jordan News Agency (@Petranews) April 17, 2021
وأضاف الكعابنة أن "أفرادا من المركز باشروا بعد ورود البلاغ عمليات البحث الميداني، وتم العثور على السائحين خلال أقل من ساعتين"، مؤكدا "أنهما بصحة جيدة".
المصدر: "بترا"