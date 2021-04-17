مصر..وفاة المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي السابق

توفي اليوم السبت، المستشار المصري، هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012، عن عمر يناهز 70 عاما.

إقرأ المزيد

وفي تفاصيل حياته، ولد هشام البسطويسى فى مايو 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بالنيابة العامة، حيث بدأ في نيابة الجمرك بالإسكندرية، ومنها إلى نيابة الأحداث، قبل أن يصبح قاضيا بالمحكمة الجزئية.

وانتخبت الجمعية العامة لمحكمة النقض البسطويسى في عام 1989، مستشارا، وبعد عامين تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس المحكمة.

وبحسب موقع "أخبار اليوم" المصري، كان المستشار البسطويسي يعد أحد الرموز الفاعلين في تيار استقلال القضاء قبل "ثورة 25 يناير" 2011، رغم قضائه بضع سنوات معارا إلى دولة الكويت.

استقال البسطويسي من القضاء تمهيدا لترشحه للرئاسة في عام 2012، حيث ترشح ممثلا لحزب التجمع، وحصل على 29 ألف صوت تقريبا.

كما أيد البسطويسي، خلال عام حكم الإخوان، حركة تمرد، وعاد من عمله بالكويت ليوقع استمارة المطالبة بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ثم عاد البسطويسي إلى عمله القانوني بالكويت، واعتزل المشهد السياسي تماما.

المصدر: "اليوم السابع" + "أخبار اليوم"