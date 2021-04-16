فنانة مصرية تهاجم ميريام فارس بعد تصريحاتها عن مصر في المغرب

هاجمت الفنانة المصرية منة فضالي، اللبنانية ميريام فارس، بعد تغريدة كتبتها الأخيرة على صفحتها تروج فيها لإعلانها الخاص بإحدى شركات العقارات في مصر.

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وقامت الفنانة المصرية بمهاجمة فارس بعد تصويرها أول عمل تشارك فيه في مصر بعد تصريحات اعتبرها البعض مسيئة إلى مصر خلال تواجدها في المغرب.

مريام فارس كتبت في تغريدتها على تويتر: "أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان.. فرحانة كتير إني اكون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر".

من جانبها ردت منة فضالي على تغريدة مريام فارس قائلة: "الله مش مصر كانت كوخة وانتي كتير وغالية على مصر؟ دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي مصر خط أحمر ".

في وقت سابق صرحت ميريام فارس في مؤتمر صحفي بأحد مهرجانات المغرب ردا على سؤال لماذا لا تكثف من حفلاتها في مصر بـ"أنا بقيت تقيلة على مصر"، الأمر الذي واجه سيلا من الهجوم على تلك التصريحات، ودعا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا إلى مقاطعة أعمالها ومنع دخولها إلى مصر.

المصدر: المصري اليوم