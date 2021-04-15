جدل كبير وانتقادات واسعة بعد ظهور المغنية ميريام فارس في إعلان مصري

تعرضت الفنانة ميريام فارس لانتقادات كبيرة في مصر، بعدما ظهرت في إعلان مصري، وكانت قد أطلقت تصريحات منذ عامين تهاجم فيها مصر.

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وقالت ميريام فارس على هامش مهرجان موازين لايقاعات الدولية في المغرب عام 2019: "أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم".

ولم ينس المصريين تصريحات ميريام فارس رغم مرور عامين، حيث احتلت الفنانة قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوين القصير تويتر في مصر، عقب إطلاقها إعلانا لصالح إحدى شركات العقارات لإحدى القرى الساحلية.

وكانت ميريام، قالت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".

وكان الفنان كريم عفيفي، انتقد مشاركة ميريام فارس في الإعلان، وكتب عبر حسابه على تويتر: "هي مش قالت إنها تقيلة على مصر.. جاية تعمل إعلانات عندنا ليه".

من جانبها تجاهلت فارس، الانتقادات التي طالتها، وقالت عبر حسابها الخاص على تويتر: "استمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح أحد المشروعات العقارية، أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة حالة حلوة إستحسانكم"، وتابعت: "أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير إني كون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر".

المصدر: المصري اليوم