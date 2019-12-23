هجوم متبادل بين ميريام فارس وإليسا بسبب فيديو مسرب عن مصر

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مواطنتها إليسا، على وضع إليسا "لايك" عبر موقع "تويتر" لفيديو حمل عنوان "ميريام فارس تسيء لمصر".

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وقالت ميريام فارس خلال لقاء صحفي بعد حفلها بموسم الرياض إنها تشكر كل من وقف إلى جانبها خلال أزمتها بسبب تصريحها عن مصر، وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل (لايك).. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شيء بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك؟".

حبيبي كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا❤ https://t.co/a8i60wSoWg — Elissa (@elissakh) December 21, 2019

عقب انتشار تصريحات فارس، خرجت إليسا للرد عبر حسابها على "تويتر"، بعد تعليق أحد المتابعين الذي قال "ما عجبها إنه اليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة إلى اليسا روحتهن"، لترد إليسا من جانبها"، لتقول: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فعادت ميريام فارس للرد مجددا على إليسا، وقالت في تصريحات لها، مساء الأحد، وخلال فيديو متداول عبر موقع الصور إنستغرام، قال المراسل التليفزيوني: "اليوم عملنا ضجة كبيرة بسبب الحوار الذي أجريته معك وكتير ناس علقوا على موقفك ضد إليسا وكان هناك انتقادات سلبية"، لترد ميريام فارس: "مش مهم اللي صار ومش حلو أن الواحد يكون بوشين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية