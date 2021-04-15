وفاة أقدم يهودي فى القاهرة

رحل عن عالمنا صباح اليوم المناضل اليساري ألبير أريه، عن عمر يناهز 91 عاما، وهو أقدم مواطن مصري يهودي بقي في القاهرة ورفض الرحيل منها.

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وعرف أريه بكونه ذاكرة حية للحركة اليسارية المصرية وتطور العاصمة وتاريخ مصر الفني والأدبي.

ولد أريه وسط القاهرة، وتحديدا في شارع الفلكي، في يونيو 1930، وتعلم بالمدارس المصرية، ونشط في الحركة الشيوعية المصرية منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وسُجن عام 1953 لمدة 11 عاما.

وكان أريه من اليهود المصريين الذين حافظوا على مصريتهم وساهموا في مناهضة الصهيونية ورفضوا الهجرة إلى إسرائيل، مثل الرمزين اليهوديين الآخرين شحاتة هارون، والمحامي يوسف درويش.

وفي حواراته قصّ أريه تفاصيل نشأته، حيث ولد لأب تركي جاء مع شقيقه إلى مصر مطلع القرن العشرين ليعمل محاسبا بمحل تجاري بالموسكي، أما والدته فكانت ابنة عامل روسي حل بمصر نهاية القرن التاسع عشر، ولم يعرف ألبير غير القاهرة وطنا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT