"السائق البطل" أحمد شعبان: أعتز بسيارتي التي تدمرت

قال المواطن المصري أحمد شعبان الذي أصبح حديث الساعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على قاتل هارب، إنه يعتز بسيارته التي تدمرت خلال المطاردة.

وقال شعبان إن عمره 44 عاما ويعمل في مجال النقل بين الولايات الأمريكية باعتباره مالكا لشركة نقل، وهو يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1998، وقبل 9 سنوات تخصص في مجال سباق السيارات وتطوير محركاتها.

وأشار إلى أنه يعتز بسيارته التي تدمرت خلال المطاردة ويطلق عليها اسم يسرية وهو اسم والدته الراحلة، وهو متزوج من سيدة روسية أطلقت على نفسها أيضا اسم يسرية لاعتزازها به. وهو أب لطفلين هما طارق وزين وأعمارهما 9 و 8 أعوام.

كما كشف أنه يعيش برفقة عائلته في يخت صنعه بنفسه في ولاية كاليفورنيا، ويستعد لإطلاق مشروعه الثاني وهي شركة لمراكب السياحة والصيد.

المصدر: "صدى البلد"