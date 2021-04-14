"لو أطول أدخل بالشاحنة بتاعتي دي سد إثيوبيا".. وزيرة الهجرة المصرية تتواصل مع السائق "البطل"

أكدت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أنها تواصلت عبر الهاتف بالمواطن المصري أحمد شعبان، الذي ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على قاتل هارب وأصبح حديث وسائل الإعلام.

وقالت نبيلة مكرم في "فيسبوك": "لسة قافلة التلفون مع أحمد شعبان، الاسكندراني الجدع اللي بيفخر بدراسته فى الكلية العسكرية في مصر ، واللي خلته زي ما بيقول راجل ما بيخافش".

إقرأ المزيد

وأضافت: "أنا فخورة بأحمد مش بس علشان رفع اسم بلده وجيشها، انما كمان علشان اللى سمعته منه"، لافتة إلى أن أحمد شعبان قال لها:

"أنا رافع راسي في أمريكا من بعد ما تولى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قيادة بلدي، ولازم كلنا نساعده علشان مصر تبقى أحلى"، وأضاف شعبان: "دول تانية عندها معدات آه..انما احنا عندنا رجالة ( خير أجناد الارض)..لو أطول ادخل بالشاحنة بتاعتي دي سد إثيوبيا...حاعملها".

لسة قافلة التلفون مع احمد شعبان، الاسكندراني الجدع اللى بيفخر بدراسته فى الكليه العسكريه فى مصر ، واللى خلته زى ما بيقول... Posted by Nabila Makram on Tuesday, April 13, 2021

وأكمل السائق المصري حديثه للوزيرة قائلا: "علمت ولادى، طارق وزين، العربي (اللغة العربية)، ومخافة ربنا، ولولا إن امهم روسية كنت وافقتهم على طلبهم يدخلوا الجيش المصرى".

وتابع: "أنا باشتغل سواق للشاحنة، بس بابني 3 مراكب..واحدة منهم حتبحر قريب فى سان ديغو".

وأشارت الوزيرة إلى أنها لم تكن تريد إقفال الخط معه، معربة عن فخرها بالمواطن المصري "البطل" أحمد شعبان.

واستطاع أحمد شعبان، وهو سائق مصري يعمل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساعدة الشرطة في وضع نهاية لمطاردة مثيرة في شوارع لوس أنجلوس.

المصدر: RT